Doña Laura, le dejo una pregunta; no para el debate, sino para el corazón

El éxito no se mide solo por cifras; se mide por el clima moral que deja un gobierno. Se mide por si la gente camina un poco menos tensa. Por si la conversación pública se vuelve menos hiriente. Por si, en lugar de gritos, vuelve la escucha. Por si la autoridad entiende que el poder no se ejerce humillando, sino uniendo

Por María Fernanda Quirós Hernández
Laura Fernández
La presidenta electa, Laura Fernández, en conferencia de prensa, el 2 de febrero pasado. (MARVIN RECINOS/AFP)







