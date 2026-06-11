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Doña Laura, la experiencia judicial no es un defecto

A diferencia de la política, la judicatura exige años de formación, práctica y conocimiento técnico para ejercer con verdadera solvencia

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Por Wilbert Arroyo Álvarez
Orlando Aguirre, presidente de la Corte de Justicia, y la presidenta Laura Fernández, atienden consultas de la prensa después del encuentro sostenido este 18 de mayo de 2026 en Casa Presidencial, Zapote.
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y la presidenta Laura Fernández, atienden consultas de la prensa después de un encuentro sostenido el 18 de mayo en Casa Presidencial, Zapote. Al centro, la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal. (Esteban Bermúdez/Esteban Bermúdez)







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