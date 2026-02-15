Doña Laura: Costa Rica no eligió una delegada; eligió una presidenta

El autor de esta carta abierta a la mandataria electa le dice: "Su serenidad, su talante conciliador, su presencia y su juventud se pueden convertir en enormes fortalezas".

Señora presidenta electa:

Con todo respeto, me permito dirigirle esta carta abierta.

Le escribe un ciudadano mayor. Un profesional que ha ejercido su oficio durante casi cinco décadas, que ha visto pasar gobiernos, entusiasmos y desencantos, y que todavía, a sus ochenta y tantos años, conserva una fe obstinada en la democracia costarricense.

Olvidemos conceptos teóricos. Le hablo desde la experiencia de quien ha construido empresa, ha generado empleo, ha servido a su comunidad como odontólogo, padre de cuatro hijos y abuelo de nueve nietos, y quien ha tenido, además, el honor de representar a Costa Rica como embajador en Italia.

Desde esos distintos ángulos –el consultorio, la familia, la calle y la diplomacia–, uno aprende a valorar la estabilidad institucional y el diálogo como los bienes más preciados de la República.

Por eso, empiezo por lo humano, antes que por lo político.

Su llegada a la primera magistratura está acompañada de una trayectoria amplia, limpia y transparente. En tiempos en que la sospecha se ha vuelto costumbre, usted representa la excepción: una mujer de bien, de familia honorable, esposa y madre, de conducta recta. Esa decencia personal es ya una forma de liderazgo.

El país la ha elegido con amplitud. Esa legitimidad es suya, y solo suya. Pero también es verdad que, en las calles y en los cafés, flota un temor: el continuismo, el miedo de que usted pueda ser sombra de otros.

Ahí reside su primera tarea histórica: demostrar independencia. No es necesario gobernar a la sombra de nadie. Usted gobierna de pie. Su persona dirige, ordena y manda.

Costa Rica no eligió una delegada; eligió una presidenta.

Su serenidad, su talante conciliador, su presencia y su juventud se pueden convertir en enormes fortalezas. Nuestro pueblo responde mejor al diálogo que al grito, a la firmeza tranquila que al pleito diario. Usted puede inaugurar un estilo distinto: menos confrontación, más acuerdos.

Diálogo permanente con la Asamblea Legislativa. Respeto irrestricto al Poder Judicial. Lealtad al sistema de contrapesos. La Segunda República se sostiene por ese equilibrio. Gobernar para todos, no para algunos.

Pienso ahora en las tareas concretas que el país reclama: atacar frontalmente la inseguridad, ordenar las finanzas públicas, modernizar el Estado y reformar con valentía la Caja Costarricense de Seguro Social, institución que protege la salud de millones de costarricenses humildes.

Pienso también en la urgente modernización de nuestro régimen laboral. La jornada 4x3, tan discutida y a veces mal comprendida, no es una concesión al capital, es una herramienta para el empleo. Muchas firmas internacionales solo pueden operar bajo ese esquema. Negarnos a esa realidad sería cerrar puertas a miles de oportunidades para nuestros jóvenes. Aprobarla con inteligencia, con salvaguardas sociales claras y mediante diálogo respetuoso –incluso con sectores críticos, como la fracción del Frente Amplio– permitiría convertir una disputa ideológica en un acuerdo nacional. Las grandes reformas no habría que imponerlas: más bien se persuaden.

Asimismo, reforzar la Fuerza Pública, combatir sin titubeos el narcotráfico y consolidar con inteligencia esas alianzas internacionales estratégicas, resulta impostergable.

Atacar el desastre en que se ha convertido Crucitas. Que su desarrollo engrandezca y beneficie a Costa Rica y no a unos cuantos bandoleros. Hay que ordenar el transporte público, intervenir urgentemente las calles y carreteras. Las obras útiles deben continuar, sin mezquindades políticas. El nuevo centro penitenciario moderno es impostergable; el proyecto Ciudad Gobierno responde a necesidades reales del país y contribuye a revitalizar San José. Las buenas ideas pertenecen a Costa Rica, no a un partido. Y se ejecutan legalmente, como ordena la Constitución.

Ahora, con su claro mandato, las buenas iniciativas fluyen como el agua. Rodéese de personas intachables. Elimine de su gabinete cualquier figura cuestionada. La confianza pública es frágil.

Convierta la Asamblea en un espacio de consensos y no de luchas estériles.

Presidenta electa: a esta edad, uno aprende que el poder es pasajero, pero la honra permanece. Usted tiene la oportunidad de trascender, de devolver serenidad a la vida política y de fortalecer nuestras instituciones.

Costa Rica no espera perfección. Espera decencia, diálogo y coraje.

Con respeto y esperanza,

Dr. Jaime Feinzaig

Cirujano dentista, exembajador de Costa Rica en Italia y ciudadano costarricense