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Doña Laura: ¿cómo combatir el ‘gota a gota’ reduciéndole recursos al Poder Judicial?

No es coherente prometer una lucha frontal contra los préstamos ‘gota a gota’ mientras se debilita, cuestiona o desacredita a quienes deben investigar las estructuras que lo sostienen

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Por María Fernanda Quirós Hernández
En 2023, fue detenido este hombre, sospechoso de torturar a una adulta mayor de 67 años por un préstamo 'gota a gota' en Heredia. (Archivo LN)







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