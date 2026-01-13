Foros

Doctrina Monroe 2.0: el garrote vuelve al vecindario

El Estado fuerte se construye con reglas, pesos y contrapesos, y rendición de cuentas. El hombre fuerte pide fe ciega, convierte al discrepante en enemigo y se salta límites

Por Jaime Feinzaig
Doctrina Monroe y Doctrina Donroe, política del Gran garrote. James Monroe y Donald Trump
Una doctrina antigua, la Doctrina Monroe, ha revivido con traje nuevo: más transaccional, más impaciente, más contundente. En la imagen, James Monroe y Donald Trump. (Imagen de Shutterstock generada con IA/Imagen de Shutterstock generada con IA)







Doctrina MonroeDoctrina DonroeVenezuelaelecciones 2026

