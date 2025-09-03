Foros

Diputados que cambien el país... no que vivan de él

No existen consecuencias si un diputado no cumple sus promesas o no trabaja. No hay mecanismos de evaluación a medio periodo, ni rendición de cuentas más allá de una elección cada cuatro años

Por Laura Sauma
Muchos legisladores carecen de la preparación, la valentía y la visión de país para impulsar las reformas que requiere Costa Rica. Esto ocurre porque las curules se han vuelto botines de negociación. Acá, el edificio de la Asamblea Legislativa. (JORGE CASTILLO)







