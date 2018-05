Una invención es considerada “nueva” solo si no se encuentra comprendida dentro del estado de la técnica mundial. Si una secuencia de ADN no es conocida en Costa Rica, pero sí ha sido estudiada y divulgada en otro país, no resultaría patentable aquí. El segundo requisito se denomina “altura inventiva” y responde a la interrogante sobre si la invención resulta obvia o no para un técnico de grado medio en la materia. Cuanto más se sabe sobre diversos genomas y de la función de sus genes constituyentes, más difícil resultará cumplir con este requisito sustantivo.