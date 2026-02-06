Foros

Dios no cabe en una papeleta

Detrás de estas alianzas hay, paradójicamente, una falta de fe. Porque cuando una iglesia cree que necesita el poder político para cumplir su misión, está confesando –aunque no lo diga– que Dios no es suficiente

EscucharEscuchar
Por Jose Chacón
Imagen del relato bíblico de los hermanos Caín y Abel y las ofrendas que presentaron a Dios
Ilustración del relato bíblico de los hermanos Caín (izq.) y Abel con las ofrendas que cada uno presentó a Dios. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.