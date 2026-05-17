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Diez mil firmas, brindis con mezcal y una derrota para la comida chatarra

La resistencia no es una tendencia, no es un ‘trending topic’; es cuando gana la cultura, la tradición, la salud. Cuando prevalece lo intangible, lo verbalizable, lo no tabulable ni numerizable

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Por Ricardo Millán González
Portón obra del artista y activista mexicano Fernando Toledo
Este portón es obra del artista y activista mexicano Fernando Toledo. (Ricardo Millán/Foto)







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Ricardo Millán González

Ricardo Millán González

Ricardo Millán González es médico especialista en Psiquiatría y profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica (UCR).

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