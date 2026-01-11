¿Lo abruma la sobreinformación? Necesita una dieta hecha a su medida

¿Requerimos estar al tanto de todo lo que acaece en los más recónditos rincones del globo como si se nos fuera la vida en ello?

Habida cuenta del tsunami informativo al que nos vemos expuestos cotidianamente, merced a la confluencia de Internet, las redes sociales y los teléfonos móviles, va de sí que debamos reflexionar acerca de la mejor forma, humana, de afrontarlo.

Quizás la opción más radical sea aquella que, considerando imposible, materialmente hablando, lidiar con tamaña enormidad, optaría por prescindir totalmente de la experiencia, decidiendo no consumir noticias de ningún tipo y vivir de espaldas al mundo. No solo es poco probable lograr un ayuno total de esa naturaleza (pues las propias redes y los congéneres se encargarían de alimentarnos muy a nuestro pesar), sino que parece poco recomendable eludir, por simple gusto, conocimientos que podrían tener consecuencias directas en nuestra vida. La ignorancia no solo no exime del cumplimiento de la ley, sino que, además, es pésima consejera.

Una opción más saludable, siguiendo con la metáfora alimentaria, sería definir una dieta informativa, en la que seleccionaríamos aquellas noticias que fuera de nuestro interés consumir y prescindiríamos de las demás. Esto es lo que, originalmente al menos, pretendían hacer los buscadores. Pero dado que estos realizan su labor con base en criterios más de contenido que de pertinencia o relevancia, lejos de venir a ayudar vinieron a agravar el problema. Porque si para saber algo sobre, digamos, el aciago destino del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, usted tiene que discernir entre 300 o más notas, aviados estamos.

Y ni qué decir si dejamos en manos de las redes sociales la selección de la información a la que usted se va a exponer. La lógica de negocio de estas empresas dicta que adquiera relevancia solo aquello que espanta, asusta, emociona y polariza, aquello que suscita reacción inmediata (así sea solo a la imagen o al titular). A ello hay que añadir el agravante de que en las redes, a diferencia de los medios, las noticias carecen de jerarquía: lo mismo da una crisis económica mundial que la repentina e inesperada muerte de un joven influencer a quien no teníamos el gusto de conocer hasta ese infausto momento.

Así que, si queremos seleccionar nuestra dieta noticiosa, habrá que dedicarle tiempo a pensar y tomar unas cuantas decisiones.

Comencemos por las más gruesas: ¿requerimos estar al tanto de todo lo que acaece en los más recónditos rincones del globo como si se nos fuera la vida en ello? Esto que, en tiempos de escasez, pudo hacerse pasar por interés o erudición, pasa hoy en día más por postureo ético que por otra cosa. No solo porque poco, o nada, es lo que podemos hacer por todos esos problemas y conflictos, sino, y sobre todo, porque distraeremos atención sobre otros temas más cercanos y perentorios sin efecto alguno, más allá de perturbarnos por algo que nos es casi radicalmente ajeno.

Deberíamos ser capaces de llevar una vida digna y satisfactoria sin perder el sueño por las vicisitudes actuales del conflicto del Alto Karabaj, lo cual no quita para que si, por las razones que sea, ese conflicto es central a nuestras ocupaciones, preocupaciones y valores, nos aboquemos a su conocimiento y a intervenir, en la medida de nuestras posibilidades, en él.

Dice Epícteto en su “Manual” que la raíz de toda sabiduría descansa en la facultad de discernir aquello que depende de nosotros de aquello que no. Y, siguiendo esa máxima, deberíamos priorizar, en principio, aquellas noticias que aluden a nuestra realidad más inmediata; la de nuestro pueblo o nuestro país, ámbitos en los que nuestra capacidad de incidencia excede a los mencionados en el párrafo anterior. Sin desdeñar, pues, aquellas noticias que, aun siendo de naturaleza internacional o regional, pueden incidir en nuestras condiciones de existencia, debemos priorizar aquellos contenidos noticiosos que informen sobre nuestros contextos más inmediatos.

Ahora bien; si ni redes ni buscadores nos han de ayudar en esa labor, ¿cómo orientarnos en ese proceso de selección? Podemos hacer uso de algunos criterios.

El principal, la trayectoria. Un medio informativo es una operación empresarial muy compleja, periodística y comercialmente hablando. Quien haya demostrado tener la capacidad de realizar ambas labores consistente y exitosamente a lo largo del tiempo, debe merecer en principio nuestra confianza. No es lo mismo un medio que un medio medio, que es una operación guerrillera que descansa en una sola persona (o un grupo de amigos), que no tiene presencia más allá de Internet (bajo costo) y que es incapaz de generar nada que no sea un refrito del trabajo ajeno o una filtración de un grupo de interés o un publirreportaje.

Ahora bien: eso no quita que pueda haber medios digitales de corta historia que muestran una gran calidad en su labor periodística. Seleccionan bien los temas relevantes; cuentan con una agenda propia, producto de su propia investigación; narran, evidencian y dejan al lector formarse su propia opinión

Busque el lector esos medios; escójalos con criterio; bríndeles, si puede, su apoyo económico, y dedíqueles, diariamente, parte de su tiempo, para poder saberse informado sin necesidad de sentirse abrumado.

Íñigo Lejarza es bachiller en Psicología y máster en Administración de Empresas. Ha dedicado su carrera al análisis de datos y la investigación de mercados, especialmente en medios de comunicación y publicidad.