Foros

¿Lo abruma la sobreinformación? Necesita una dieta hecha a su medida

Ni qué decir si dejamos en manos de las redes sociales la selección de la información, pues la lógica de negocio de estas empresas dicta que adquiera relevancia solo aquello que espanta, asusta, emociona y polariza

EscucharEscuchar
Por Íñigo Lejarza
Avalancha informativa, sobrecarga de información, redes sociales, Internet, celulares, exceso de noticias
¿Requerimos estar al tanto de todo lo que acaece en los más recónditos rincones del globo como si se nos fuera la vida en ello? (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Íñigo LejarzaLetra Libre

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.