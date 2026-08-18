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Dicen que dato mata relato... ¿Está seguro?

El relato corre en motocicleta; la refutación viene detrás empujando una carreta llena de bibliografía

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Por Alberto Quirós Feoli
Museo Den Haag Países bajos. Volkswagen Schwimmwagen Tipo 166 junto al vehículo militar Volkswagen Kübelwagen Tipo 82. Ambos modelos fueron ampliamente utilizados por las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Cómo terminó un automóvil concebido en la Alemania nazi convertido en símbolo de muchachos que predicaban paz y amor en California? Porque relato mata a dato. (Foto del Museo Den Haag, en Países Bajos. El Volkswagen Schwimmwagen tipo 166, junto al vehículo militar Volkswagen Kübelwagen tipo 82). (Shutterstock/Imagen)







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