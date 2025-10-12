Foros

Diarios de un ayer sempiterno

Con el advenimiento de la tecnología digital, se creía que el periodismo de papel firmaría su sentencia de muerte. No obstante, el presagio no se ha cumplido

EscucharEscuchar
Por Roberto García Herrera
Bibliotecarias en el set de Páginas Vivas. En el orden usual: Laura Rodríguez, Flor Quesada, Rosemary Pacheco y Vanessa Brenes.
Bibliotecarias en el set de 'Páginas Vivas'. En el orden usual: Laura Rodríguez, Flor Quesada, Rosemary Pacheco y Vanessa Brenes. (Roberto García Herrera/Roberto García Herrera)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Letra libreRoberto García HerreraperiódicosPáginas Vivas
Roberto García Herrera

Roberto García Herrera

De 1979 a 2016, trabajó en el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica del Ministerio de Cultura y Juventud. Por 12 años, se desempeñó como conductor del programa televisivo 'Lunes de Cinemateca', coproducción del Centro de Cine y el canal UCR.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.