Foros

Despropósitos de Año Nuevo

El problema con las listas de propósitos de Año Nuevo es que se comportan como los paraguas nuevos: desaparecen siempre en el primer viaje

EscucharEscuchar
Por Jurgen Ureña
Paso de 2025 a 2026, calendario, almanaque, año nuevo
Una vez más, nos acercamos al momento del año en que la gente se propone "los grandes clásicos": hacer ejercicio, comer mejor, empezar un ahorro y otros por el estilo. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Despropósitos de Año Nuevopropósitos de Año NuevoAño Nuevo
Jurgen Ureña

Jurgen Ureña

Graduado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas de Costa Rica y máster en Documental Creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como director de programación de canal 13, como curador de fotografía y audiovisuales en la fundación de arte contemporáneo Teor/éTica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.