Descorazonador silencio ante la situación en Gaza

Palestinos se apresuran a recibir raciones de comida de un comedor social en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el pasado 27 de agosto.

Ver las noticias internacionales me llena de un hondo sentimiento de impotencia y una frustración profunda, porque constato que la humanidad no ha avanzado. A pesar de los siglos, seguimos siendo barbáricos. Continuamos matando seres humanos, de forma directa –a través de bombardeos indiscriminados– o indirecta, provocándoles hambrunas pavorosas y prolongadas.

Lo que más me duele es la repulsiva indiferencia de mi país, que contempla como algo normal –incluso justificado– los bombardeos a viviendas, hospitales y escuelas; los desplazamientos forzados; el hambre rampante; la ausencia de alimentos y de ayuda médica. Esta misma noche dormirán con hambre miles de niños; cientos de personas (incluyendo niños) morirán sin atención médica, mientras los bombardeos continúan y miles de civiles siguen siendo asesinados.

El “derecho a la legítima defensa” fue llevado al extremo. El cobarde y salvaje ataque del 7 de octubre de 2023 debía ser respondido; las violaciones y asesinatos debían castigarse; la liberación de rehenes debía asegurarse. Pero la respuesta del Estado israelí –con el respaldo de varios países– ha sido desmedida. Lo que al inicio fue una guerra justa, se convirtió con el tiempo en una guerra despiadada. Asombrosamente, esta se ha dirigido mayoritariamente contra la población civil palestina, contra sus libertades y derechos, ya disminuidos desde hace décadas.

El continuo ataque a Palestina, los incesantes bombardeos, la muerte de decenas de miles, los desplazamientos inmisericordes, la privación de alimentos y medicinas no han sido la respuesta justa ni proporcional a ese abominable atentado. En Gaza, todo derecho humano fundamental ha sido sistemáticamente violado durante ya casi dos años, en lo que parece un intento por borrar todo rastro de un pueblo sufrido, noble y laborioso. El objetivo manifiesto es expulsar al pueblo palestino y anexionarse Gaza. Mientras tanto… mi país observa en silencio esta matanza.

El silencio ante los errores de los poderosos no es neutral: les confiere más poder. Ana L. San Román nos recordaba: “Los problemas de nuestro mundo no derivan solo de las acciones malas, de las decisiones mal tomadas, de la corrupción, la violencia, sino también, y en mayor medida, de la actitud contemplativa de ese otro medio mundo que considera que los problemas de ‘los otros’ no le conciernen”. Hemos soslayado nuestra responsabilidad de alzar la voz frente a la barbarie que hoy se evidencia en Gaza.

Costa Rica se ha distinguido históricamente por proclamar la paz, por declarar su neutralidad perpetua, por abolir su ejército. Así como lo demostró al reconocer al Estado Palestino; nuestro país debe actuar con liderazgo y condenar esta matanza. No puede permanecer insensible y mudo. No es momento de dejarnos llevar por la conveniencia o el cálculo político. Debemos expresar con claridad nuestra posición. Hasta ahora, Costa Rica ha sido omisa, incoherente y cómplice silencioso de esta tragedia. “Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada”.

