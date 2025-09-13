Foros

Descorazonador silencio ante la situación en Gaza

Hasta ahora, Costa Rica ha sido omisa, incoherente y cómplice silencioso de esta tragedia. ‘Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada’

EscucharEscuchar
Por Jorge Arturo Jiménez Ramón
Palestinos se apresuran a recibir raciones de comida de un comedor social en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, este 27 de agosto. Fotografía:
Palestinos se apresuran a recibir raciones de comida de un comedor social en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el pasado 27 de agosto. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gazasilencio cómpliceHamásIsraelderechos humanos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.