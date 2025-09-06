Foros

Desayunar con un grande de la cirugía urológica

Raju Thomas, urólogo nacido en India que emigró hace 49 años a Estados Unidos, impartió cátedra de humildad y servicio en un congreso médico donde coincidimos

Por Andrés Arley Vargas
Médicos urólogos Raju Thomas, de India y radicado en Estados Unidos, y Andrés Arley Vargas, en congreso médico en San Salvador
Raju Thomas, hoy jefe de Urología de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, y Andrés Arley Vargas, médico urólogo costarricense. (Andrés Arley Vargas/Foto cortesía)







Andrés Arley Vargas

Médico cirujano, especialista en Urología. Actualmente, labora para el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en su práctica privada y en docencia, en la cátedra de cirugía de la Ucimed. Además, es el presidente de la Asociación Costarricense de Cirugía Urológica. Trabajó durante 25 años en la CCSS.

