Foros

¿Desarrollo cantonal sin cultura? La gran deuda pendiente

Designar gestores y gestoras culturales profesionales en cada cantón no es un capricho. Es una decisión estratégica y un acto de justicia con las comunidades

EscucharEscuchar
Por Nuria Cuadra Clachar
Foto ilustrativa del primer concurso nacional de pintura para niñas y niños “Así es mi hogar”, organizado en el año 2020 por la Municipalidad de San José. (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
gestores culturalesculturaNuria Cuadra Clacharmunicipalidades

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.