Derecho de respuesta: Sobre acciones policiales en San Ramón de Alajuela

En lo que respecta a la nota periodística “PCD decomisa químico que se usa para hacer drogas ilícitas en San Ramón de Alajuela” (24/8/2022), en mi casa no ha existido nunca un laboratorio de drogas. Si bien me dedicaba a la venta de acetona, esta se realizaba con facturas debidamente timbradas y las ventas se efectuaban a salones de belleza, preferentemente.

La venta de acetona se promocionaba por las redes sociales y yo desconocía que debía tramitar un permiso especial. No se encontró un gramo de acetona en mi casa, únicamente envases de líquido para limpieza, pues lo vendo para casas y oficinas.

En mi casa de habitación no se decomisó ningún tipo de químico para hacer droga y el juez penal de San Ramón de Alajuela no me impuso medidas cautelares, únicamente no vender acetona e informar si cambio de domicilio. Horas después de la detención, se ordenó mi libertad.

Kermy Sánchez Marín

Cédula 1011620865