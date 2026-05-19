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DEPA: el acuerdo digital que Costa Rica no puede darse el lujo de ignorar

Cada vez más, el comercio internacional se mueve en datos y redes. Y el error es creer que esto solo debe preocuparles a las compañías tecnológicas o a especialistas en regulación digital

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Por Elías Soley G.
Datos, redes, cifras digitalizadas, comercio internacional, gráficos, gráficas, crecimiento económico
Costa Rica posee condiciones particularmente favorables para aprovechar una integración más profunda en la economía digital. (Shutterstock/Imagen)







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