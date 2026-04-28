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‘Deliverology’: la propuesta para hacer funcionar al Estado

Es hora de que la ciudadanía recupere su rol como soberano y exija a los operantes públicos el ejercicio estricto de su poder administrativo

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Por Rodolfo Acón Ho
Muñecos emulando a ciudadanos. Grupo de figuras humanas masculinas, hombres con corbata
Este enfoque no busca una dictadura de la eficiencia, sino fortalecer la democracia mediante la capacidad de supervisión técnica de los ciudadanos. (Shutterstock/Imagen)







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