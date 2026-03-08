Foros

Del ‘macho’ a la paridad: la paradoja política de América Latina

La nuestra es la región que le dio al mundo la palabra ‘macho’ en su acepción de género, así como un prontuario de instituciones típicamente patriarcales

Por Silvia Hernández Sánchez y Gabriela Mata Marín
Mujeres en política, paridad de género, mujer al micrófono
América Latina ha sido líder en la adopción de medidas para promover la participación de las mujeres en la política. Desde muy temprano se aprobaron cuotas para los cargos de elección popular y, más recientemente, medidas de paridad en diversos países.







