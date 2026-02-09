Foros

Del cambio de mando al mando del cambio 

En la función pública, concretar casi siempre requiere que, desde lo estratégico, se construya una visión compartida que gobierne criterios, reduzca fricción y convierta la especialización en avance sostenido

Por José Mairena Morera
Trabajo de equipo, Ruedas dentadas entrelazadas, simbolizando sistemas organizacionales y cómo cada pieza, cada empleado, cada persona, influye en el movimiento general.
En la función pública, el reto no está en encontrar propósito, sino en alinear autoridad, criterios y coordinación para que ese propósito se traduzca en resultados. (Shutterstock/Imagen)







