Foros

Dejemos atrás la ambigüedad semántica: el celular es una computadora de mano

Los alcances del teléfono celular como herramienta de aprendizaje aún no se dimensionan; la verdad es que es una potente y versátil minicomputadora de mano

EscucharEscuchar
Por Orlando Morales Matamoros
Uso del celular en el aula, teléfonos celulares fuera de las aulas, escuelas y colegios
En condiciones ideales, el estudiante llevaría a clases su celular (o computadora manual) con la clara instrucción de que está prohibido su uso para cualquier otro fin que no sea el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Shutterstock/Foto:)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
uso de celular en clasecelular en las aulasLuis Diego Herrera AmighettiOrlando Moralescomputadora de mano

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.