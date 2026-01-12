Foros

Defender la democracia mientras se vota por su demolición

El oficialismo echa mano de una doble acepción del término ‘continuidad’: propone, primero, continuar con la ‘magnífica’ labor de este gobierno y, segundo, con ’40 diputados’, cambiar la Constitución para que el gobernante, sin los necesarios contrapesos del sistema, pueda continuar indefinidamente en el poder

EscucharEscuchar
Por Jorge Andrés Camacho R.
Sala IV obliga a Presidencia a revelar salario de troles y esta es la lista; uno gana casi 3 millones de colones
Rodrigo Chaves, quien durante más de 30 años se mantuvo ajeno a lo que ocurría en Costa Rica, repite desde hace tres o cuatro años un discurso que pretende imponer una visión sesgada sobre nuestro pasado, presente y futuro. (Captura/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
continuidadcontinuismoRodrigo Chaveselecciones 2026Jorge Andrés Camacho R.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.