Décadas de dictadura: ficción y olvido

Las generaciones que vivieron aquellos años de temor han desaparecido. Surgieron otras que ignoran lo vivido por sus mayores. Encontraron ‘la democracia hecha’ y, en muchos casos, no conocen –o no valoran– el esfuerzo social y emocional realizado para heredar un país más justo y estable que el de sus abuelos

Por Édgar Chavarría Solano
Bandera de Costa Rica contra fondo de cielo con nubes
Muchos que de niños obtuvieron todo sin conocer su costo –hoy disfrutan de agua potable, electricidad, acceso a la Caja y universidad pública– pueden mostrarse indiferentes cuando se les habla de la amenaza de perder la democracia.







