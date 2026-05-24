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De Sócrates a ChatGPT: la inesperada revancha del lenguaje escrito

Las advertencias sobre el embrutecimiento progresivo al que nos conducirá la tecnología vienen haciéndose oír hace años

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Por Íñigo Lejarza
Estrofa del Cantar de Mío Cid, una de las obras más importantes de la literatura medieval española y el gran poema épico castellano conservado casi íntegro.
La escritura ha sobrevivido durante siglos a cada revolución tecnológica que parecía destinada a desplazarla. Para muestra, el Cantar de Mío Cid, una de las obras más importantes de la literatura medieval española. (Íñigo Lejarza/Cortesía)







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