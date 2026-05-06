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De servir al país a blindar el poder: la desviación de un cargo clave

El cargo de ministro de la Presidencia no fue creado para perpetuar el poder, sino como un centro de coordinación, enlace y encuentro; al ejercerlo, la vocación de servicio debe sobresalir por encima de discursos polarizantes e irrespetuosos

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Por María Fernanda Quirós Hernández
Mario Quirós Sasso, primer ministro de la Presidencia de Costa Rica
Mario Quirós Sasso se convirtió, en 1962, en el primer costarricense en ocupar el cargo de ministro de la Presidencia. (Archivo LN/Foto)







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