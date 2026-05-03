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¿De quién es el mar en Tamarindo?

Costa Rica vende al mundo una imagen verde y sostenible. Pero en las costas de Tamarindo, esa narrativa se hace pedazos frente al cemento

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Por Nayeli Zúñiga Zúñiga
Guanacaste, Tamarindo
Playa Tamarindo, en Santa Cruz de Guanacaste. (Rafael PACHECO GRANADOS/Rafael Pacheco Granados)







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Playa Tamarindogentrificación

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