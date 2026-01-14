Foros

De poco sirve defender la democracia si persiste en el pueblo la sensación de abandono

Primero, lo primero: las personas votamos desde nuestra realidad. No nos equivoquemos pensando que el apoyo al chavismo ocurre porque la gente ‘no entiende’ o ‘se deja engañar’

Por Alonso Venegas Cantillano
Son muchos quienes consideran que el sistema –"la democracia"– costarricense les ha fallado. Se sienten excluidos y por eso se han identificado con el discurso de este gobierno. (Jose Cordero)







