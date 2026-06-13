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De los ‘locos de los ovnis’ a un tema de Estado: el giro del Pentágono

Primero, Obama; después, Clinton, y ahora, Trump: nunca antes se había visto a expresidentes y, mucho menos, a un mandatario en ejercicio hablar tan abiertamente sobre los UAP

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Por Esteban Carranza Kopper
Fenómeno de los UAP, en inglés: Fenómenos anómalos no identificados, una extensión del concepto de ovnis, que solo cubría los objetos voladores no identificados
Por años, se usó el concepto UFO, en inglés, que fue traducido al español como ovni (objeto volador no identificado). Hoy se prefiere hablar de fenómenos anómalos no identificados (UAP, en inglés). (Shutterstock/Imagen)







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