Foros

De los buenos deseos al compromiso democrático

Este 1.° de febrero, no basta con ir a votar individualmente: invitemos a nuestros familiares, vecinos y amigos a ejercer este derecho. Si cada persona motiva a otras diez, el impacto sería extraordinario

EscucharEscuchar
Por José Zaglul Slon
manos sosteniendo pequeñas banderas de costa rica
El domingo 1.º de febrero, demostremos al mundo que la democracia costarricense sigue viva, fuerte y profundamente arraigada en nuestra identidad. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José Zaglul Slonelecciones 2026democracia

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.