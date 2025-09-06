Foros

De la rata de laboratorio al usuario digital: por qué no podemos dejar de ver el celular

Diseñamos unos adminículos portátiles que ponen nuestro reflejo de atención en acción mediante un sonido, o una luz, o una vibración, que pueden significar un nuevo mensaje, un correo electrónico más, una oferta comercial irresistible

EscucharEscuchar
Por Íñigo Lejarza
Rata de laoboratorio olisqueando un teléfono celular
Fue Burrhus, un psicólogo estadounidense, quien luego de mucho experimentar con una rata albina, dedujo que sus hallazgos podían utilizarse para moldear el comportamiento humano. (Generada con IA/Ilustración)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
rata de laboratorioBurrhusalgoritmoscuriosidad humanareflejosestímulos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.