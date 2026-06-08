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De la gentrificación y otros demonios

Costa Rica no puede creer que sus costas deban permanecer congeladas en una postal rural. La pobreza con vista al mar sigue siendo pobreza

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Por Rafael Solís C.
Vista de zona boscosa en el sector de Playa Panamá en el Golfo de Papagayo en Liberia, Guanacaste. Fotografía:
Vista de playa Panamá, en el golfo de Papagayo, en Guanacaste. (Cortesía/Cortesía)







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