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De la dependencia del petróleo a la electricidad 4.0

Con una demanda eléctrica en rápido crecimiento, las economías deberán adoptar sistemas energéticos más flexibles para evitar que los ‘shocks’ geopolíticos se trasladen a los consumidores

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Por María José Bazo
El Jag Vasant, un buque cisterna con bandera india que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) y que transitó por el estrecho de Ormuz en medio de la guerra de Oriente Medio, permanece atracado en una terminal de descarga en la costa de Bombay el 1 de abril de 2026.
Una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo crudo se mueve por mar y pasa por el estrecho de Ormuz. Por ello, el bloqueo de este paso puede empujar, con efecto dominó, la factura de hogares, comercios e industrias en todo el mundo. (PUNIT PARANJPE/AFP)







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