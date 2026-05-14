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De la coordinación a la integración: la deuda pendiente de la salud pública iberoamericana

Hoy se celebra en Madrid la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud. Sus participantes tienen claro que la soberanía sanitaria no se ejerce en aislamiento, sino a través de una cooperación estructurada entre países con niveles similares de desarrollo

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Por Laura Chinchilla y Jorge Saavedra
La CCSS está repartiendo a las embarazadas un kit que incluye un toldo, repelente antimosquitos, condones de hombre y de mujer, buscando evitar que se contagien de zika, debido a una picada del mosquito Aedes aegypti, algo que podría provocarle microcefalia al bebé
La pandemia de covid-19, el dengue, los brotes de sarampión, la emergencia por el gusano barrenador y, antes, el zika y la chikunguña evidenciaron una brecha persistente en la arquitectura sanitaria regional. (Shutterstock)







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