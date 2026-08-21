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De Homero a las redes sociales: ¡cuánto hemos cambiado la forma de insultar!

Los personajes de Homero se insultaban constantemente, pero rara vez atacaban el cuerpo o a la familia

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Por Jose Chacón
Homero, autor de La Ilíada y La Odisea. Antigua Grecia. Odiseo o Ulises, héroe de La Odisea
Los insultos de Homero revelan una sociedad que valoraba la inteligencia, la prudencia, la valentía y el honor. (Shutterstock/Imagen generada con IA)







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