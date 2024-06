De entre la vida y la muerte a la desfachatez

Se ha escrito y debatido sobre la escasez de especialistas y sus causas, sobre todo cómo se forman bajo el control total de ellos mismos y del mercado laboral, con las implicaciones que esto conlleva.

Se dice que no hay falta de especialistas, pero estudios serios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que estamos en el penúltimo lugar.

Si queremos poner ejemplos cercanos, el hospital Calderón Guardia en este momento tiene cerradas nueve salas de operaciones, una de gastroscopía y dos angiógrafos, debido a la falta de anestesiólogos. Mientras tanto, las salas de emergencia están colapsadas.

Como parte de la crisis causada por los especialistas al negarse a trabajar horas extras, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) negoció considerar una flexibilización laboral para que ellos tengan más tiempo para dedicarlo a sus consultorios privados, la docencia y la investigación.

La última propuesta es trabajar solo dos horas al día. No entiendo cómo en dos horas de trabajo un médico será de beneficio para la institución; quizá en labores no quirúrgicas un médico pueda atender a unos cuantos pacientes. Pero conozco muy pocas operaciones de cirugía mayor bajo anestesia general que sea posible concluir en ese lapso. ¿O cuando no se concluye, el resto se efectúa en horas extraordinarias, mucho más costosas?

En caso contrario, en ese tiempo se podrían operar algunas uñas encarnadas con anestesia local.

En este momento de crisis nacional, se nos acabó el tiempo para formar especialistas, lo cual toma entre cuatro y cinco años. Debemos abocarnos también a importar especialistas de países con programas similares a los nuestros y que ganan menos dinero, como de Argentina y Colombia.

Para anticiparse a la oposición de los gremios, debe involucrarse a la Asamblea Legislativa y, de ser necesario, a la Sala Constitucional. Las otras alternativas son el deterioro de la atención y, posiblemente, muertes.

rodrigocabezasmoya@gmail.com

El autor es especialista en cirugía de tórax.