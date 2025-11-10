Foros

De cremas para vacas a vegetarianos carnívoros: historias reales de pacientes

Este puñado de relatos, todos verídicos, revelan hasta dónde pueden llegar las ocurrencias, la creatividad y las contradicciones de quienes llegan en busca de ayuda médica

EscucharEscuchar
Por Andrés Arley Vargas
Primer plano de brazo de hombre con reloj fino, de marca, de pulsera de oro y plata.
Para muchas personas, hay dinero para vestir bien, oler bien, conducir un vehículo de lujo y usar accesorios de marca, pero no para pagar un medicamento caro. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrés Arley Vargashistorias de pacientes
Andrés Arley Vargas

Andrés Arley Vargas

Médico cirujano, especialista en Urología. Actualmente, labora para el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en su práctica privada y en docencia, en la cátedra de cirugía de la Ucimed. Además, es el presidente de la Asociación Costarricense de Cirugía Urológica. Trabajó durante 25 años en la CCSS.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.