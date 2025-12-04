Foros

De cómo ‘pasearse’ en nuestro día más importante

Lo que debía ser una bonita conmemoración se fue convirtiendo en un discurso de plaza pública que subía de tono a cada minuto. Y, como de costumbre, la emprendió contra la institucionalidad y asumió papel de mártir para decir que no es él quien importa sino ‘ustedes, que abrieron los ojos’

EscucharEscuchar
Por Eduardo Enrique Alvarado B.
Chaves
Vi y escuché, no me lo contaron, cómo la noche en que celebrábamos el no tener ejército, el presidente entra en ira ante los abucheos o gritos de “fuera” o de “música, música” de personas presentes y llama a la Fuerza Pública a "actuar conforme a la ley". (Cortesia/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Eduardo Enrique Alvarado B.abolición del ejército1.° de diciembreRodrigo Chavesplaza de la Democracia

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.