Mis recuerdos del Parque Chino con sus patos, cisnes y puente rojo

Existía un parque dentro de otro: el Chino dentro del Morazán. Algunos le llamaban Parque Japonés. Era un jardín habitado por planicies desérticas, pasajes empedrados entre las aguas y un lago de lotos ocasionales donde nadaban patos y cisnes

Por Jurgen Ureña
Jurgen Ureña de niño en el puente rojo del Parque Chino, San José
Observo nuestra fotografía del Parque Chino y pienso en los otros padres veinteañeros que llevaban pantalón de campana de diolén y agitaban sus melenas al ritmo de 'Hotel California'. (Cortesía: Jurgen Ureña/Jurgen Ureña)







Jurgen Ureña

Jurgen Ureña

Graduado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas de Costa Rica y máster en Documental Creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como director de programación de canal 13, como curador de fotografía y audiovisuales en la fundación de arte contemporáneo Teor/éTica.

