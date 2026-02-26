Foros

Cuatro patas, un antifaz y demasiado ruido en redes

Siempre hemos estado un poco locos. Hoy nos burlamos (e indignamos) de quienes andan en cuatro patas con un antifaz de peluche, pero aplaudimos (y admiramos) a las bestias erguidas que controlan el mundo disfrazadas de seres humanos

Por Rodrigo Solís
Therians, persona con disfraz de gato junto a gato real
Entre viralidad, escarnio y curiosidad pública, el tema de los 'therians' plantea una reflexión sobre creencias, representación y espectáculo. (Shutterstock/Imagen)







