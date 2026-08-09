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Cuatro hermanos, tres trenes y un perico

La imaginación era un ferrocarril que transitaba a gran velocidad sobre los durmientes de los sueños infantiles

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Por José David Guevara Muñoz
Tren de juguete, trenes infantiles
Mi hermano mayor lo instalaba en el piso de la sala y todos nos sentábamos alrededor para verlo dar vueltas y vueltas sobre sus rieles. (José David Guevara Muñoz/Cortesía)







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José David Guevara Muñoz

José David Guevara Muñoz

José David Guevara Muñoz es periodista. Cuenta más de 35 años de experiencia periodística en puestos de dirección, edición y redacción de medios. Laboró 13 años en el diario 'La Nación' y 20 años en el semanario 'El Financiero, del cual fue su director de 2010 a 2020.

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