Cuando un país deja de producir, deja de decidir: una alerta para Costa Rica

Recuperar la capacidad de producir no significa aislarse del mundo, sino participar en él desde la fortaleza interna. Apostar por la innovación local, la investigación científica y los encadenamientos productivos es decidir no ser simples revendedores de lo que otros fabrican

Por Félix Badilla Murillo
Cada producto importado sustituye a un productor local que podría estar generando empleo, conocimiento y valor agregado dentro del país. En la foto, contenedores con materias primas importadas en puerto Caldera, Puntarenas. (Rafael Pacheco Granados)







