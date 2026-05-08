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Cuando un medicamento sale del mercado y los pacientes quedan a la deriva

¿Es justo que exista un periodo de lucro, que se invierta en generarles confianza a los pacientes en un determinado producto y que luego se les prive de la posibilidad de seguir adquiriéndolo?

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Por Ricardo Millán González
Imagen borrosa de repisas con medicamentos, medicinas, fármacos, en farmacia
Los fármacos tienen una vida útil comercial luego de haber sido desarrollados. Pero luego del vencimiento del permiso, algunas empresas abandonan el país o pierden todo interés en una molécula en particular. Es cuando los pacientes que consumen ese medicamento quedan, de pronto, a la deriva. (Shutterstock/Imagen)







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Ricardo Millán González

Ricardo Millán González

Ricardo Millán González es médico especialista en Psiquiatría y profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica (UCR).

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