Foros

Cuando se enfría la euforia y queda la convivencia

Los días siguientes a los comicios son la prueba real de la democracia. Ganar no da permiso para humillar, y perder, mucho menos autoriza a incendiar. La victoria, mucho más que una corona, es una carga. Y la derrota nunca es una licencia para el sabotaje

EscucharEscuchar
Por Jaime Feinzaig
Vista de una calle en el centro de San José, Costa Rica, con gran afluencia de personas y actividad comercial
El país vuelve poco a poco a su cotidianeidad. Foto ilustrativa de costarricenses caminando por una calle del centro de la capital. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.