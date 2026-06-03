Foros

Cuando los críticos del reparto político terminan repartiéndose los cargos

Existe una profunda incoherencia entre lo que se proclama y critica desde el discurso populista y lo que se decide y ejecuta en la práctica gubernamental

EscucharEscuchar
Por  Ramiro H. Jiménez Rodríguez
En la imagen, una de las vallas publicitarias pagadas por Boris Marchegiani. A la derecha, el empresario se abraza con el presidente Rodrigo Chaves.
El empresario Boris Marchegiani, ahora nombrado embajador ante la ONU en Nueva York, admitió a inicios de 2025, durante el gobierno de Rodrigo Chaves, que fue él quien pagó las vallas publicitarias que pedían la renuncia de Rodrigo Arias, Marta Acosta, Carlo Díaz y Orlando Aguirre. (Fotos: José Cordero/Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ramiro H. Jiménez Rodríguezamiguismobotín políticopopulismooficialismoembajadores de Costa Rica ante la ONU

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.