Cuando la mayoría lo es todo

Costa Rica no necesita líderes infalibles ni congresos obedientes. Necesita gobernantes conscientes de que su fuerza está precisamente en no tenerlo todo bajo control

Por Ronny De Greef Acevedo
populismo, dictadura, autocracia
Cuando el equilibrio se rompe, ya no importa quién gane la próxima elección. El costo lo pagamos todos. (Shutterstock/Shutterstock)







