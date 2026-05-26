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Cuando el trabajo queda a 354 kilómetros (y otros 354 de vuelta)

Acepté la oportunidad, aunque se trataba de impartir un único curso de tres horas en Liberia y, para ello, debo viajar cada semana desde Limón

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Por Silvia Palma Campos
Rice and beans de Limón y tanelas de Guanacaste
Dicen que nadie es profeta en su tierra. Hoy, mi vida transcurre entre el "rice and beans" y las tanelas, en un permanente intercambio cultural entre Limón y Guanacaste. (Archivo LN/Fotocomposición)







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LimónGunacasteSilvia Palma

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