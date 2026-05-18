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Cuando el poder ya no tiene excusas

El mapa electoral del pasado 1.° de febrero le dejó al Partido Pueblo Soberano una deuda simbólica enorme

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Por Walter Romero Bolaños
Buenos Aires de Puntarenas, cantón con más votos porcentuales para Laura Fernández
En el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) obtuvo el 70% de los votos válidamente emitidos en las pasadas elecciones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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