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Cuando el Estado no explica: el peligro de la discrecionalidad

La diferencia entre proteger derechos y encubrir decisiones está en la forma en que el Estado justifica su actuación

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Por Ricardo Castro Calvo
Cuando se habla de un recurso de amparo vinculado al PANI, es fácil caer en la tentación de reducir el debate a nombres propios o coyunturas. Sin embargo, hacerlo sería un error.







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