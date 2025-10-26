Foros

Cuando el diablo sí venía por uno (y con chilillo)

De pronto, en medio de la tranquilidad del San José todavía no descubierto por los sicarios, alguien gritaba: ‘¡Los payasos! ¡Los payasos!’, y en lugar de ir a verlos, era hora de poner los pies en polvareda

Por Ana Coralia Fernández
Mascarada, cimarrona. payasos, el diablo
Torcuato, el Tombo, la Giganta, la Muerte y, por supuesto, el Diablo, eran payasos infaltables en las cimarronas ticas de los años 60 y 70. Fotografía tomada en Barva de Heredia, en fecha no indicada. (Shutterstock/Foto)







Ana Coralia Fernández

Fue directora de las revistas 'Tambor', 'Perfil', 'Hablemos de Niños', del suplemento 'Zurquí' y de varios proyectos didácticos. También fue directora de la emisora infantil Colorín. Desde el 2001 se dedica a narrar cuentos y viaja por el país narrando sus historias e impartiendo talleres para padres y docentes.

